В приговоре суда было сообщено, что военный из Львова был назначен на должность пулеметчика в одну из воинских частей.

20 декабря 2022 года он должен был прибыть в воинскую часть, но проигнорировал это и до 26 января отсутствовал на службе.

Поэтому против него возбудили дело - в суде военный вину признал, передает "Захід нет".

По его словам, в течение октября – декабря прошлого года он принимал участие в боевых действиях, а по возвращении домой ему сообщили, что их батальон расформовывают и они переходят в другую воинскую часть. Также ему якобы сообщили об отпуске на 10 дней.

Военный попросил вернуться жену, которая из-за войны войны находилась тогда в Польше, а через несколько дней ему сообщили о приказе прибыть в воинскую часть.

Военный не пришел в часть, потому что его 10 дней отпуска не закончились. Мужчина заявил, что хотел вернуться в часть, но не смог связаться с командиром роты. Впоследствии ему удалось связаться с комбатом и возвратиться в воинскую часть.

В суде были рассмотрены материалы дела - военнослужащие назначены пять лет тюрьмы за самовольное оставление места службы, но его освободили от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.

Напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.