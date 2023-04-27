В Украине за совершение коррупционных действий хотят лишать свободы на срок от 10 лет до пожизненного с конфискацией имущества.

Об этом идет речь в петиции на сайте президента Украины.

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"С целью преодоления коррупции в Украине, прошу внести изменения на законодательном уровне о привлечении лиц к уголовной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства путем введения наказания только в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного с обязательной конфискацией имущества и денежных средств", – пишет автор инициативы Константинов Юрий.

По состоянию на 26 апреля обращение набрало 968 голосов из 25 000 необходимых, чтобы его рассмотрел президент.

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Ранее в Украине предлагалось запретить деятельность дельфинариев, передвижных зоопарков и не только. На законодательном уровне предлагается даже запретить фотосессии с дикими животными.

Кроме того, в петиции предлагается отпустить животных, содержащихся в дельфинариях и передвижных зоопарках, к их природной среде невредимыми.

Вероятно, петиция появилась на фоне разгоревшегося в Украине скандала.

Добавим, что на стенах храма УПЦ МП появились гневные надписи, фото: "Сколько еще у украинцев есть..."

Также сообщалось, что у "Паши-Мерседеса" нашли роскошный дом.

Кроме того, напомним, что всплыла правда об автопарке наместника Киево-Печерской Лавры.