На официальном интернет сайте Президента Украины создали петицию относительно критической ситуации с оплатой труда работников аппаратов судов и кадрового дефицита в судебной системе.

Электронная петиция зарегистрирована по номеру №22/189076-эп от 10 апреля 2023 года, автор: Терещенко Яна Викторовна. Этой петицией работники судов хотят получить больше денег за свою работу.

В петиции говорится, что если ситуация с оплатой государственных секретарей судебных заседаний, помощников судей и другими служащими аппаратов общих местных и апелляционных судов в ближайшее время не изменится, то это может привести к проблемам.

В частности отмечается, что если ситуация не улучшится, то в перспективе некому будет осуществлять фиксацию судебного процесса, составлять проекты процессуальных документов.

Автор петиции подчеркнула, что средняя зарплата работников аппарата общего местного суда (категория В) составляет 7586,66 грн. (за вычетом налогов получают по факту 6107 грн.) При том, что минимальная заработная плата, которую фактически получают большинство работников аппаратов общих местных судов, составляет 5 250 грн.

Терещенко Яна Викторовна подчеркнула, что учитывая социальное, семейное и материальное состояние сотрудников аппаратов судов (наличие нетрудоспособных лиц, малолетних иждивенцев, статуса матери одиночки и т.п.) свидетельствует о том, что нельзя прожить на указанную заработную плату.

В связи с этим, автор петиции обращается к Президенту Украины с просьбой принять соответствующие меры по решению вопроса с повышением заработной платы, самого низкого звена государственных служащих аппаратов судов и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете".

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