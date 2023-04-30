В Верховной Раде рассказали, планируют ли в Украине запрет на поступление мужчин в вузы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кабмин якобы планирует запрет на поступление мужчин в вузы в связи со случаями фиктивных поступлений во избежание мобилизации.

Эту информацию опровергла в эфире "Свобода.Утро" народный депутат, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

«Пока это все слухи, которые ходят телеграмм-каналами. Никакой официальной информации о таких законодательных инициативах у нас нет. Такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами. На сегодняшний день нет в разработке в комитете образования точно, в других комитетах также не слышала о специальных таких законах, которые устанавливали бы запреты», – заявила Юлия Гришина.

Однако с правовой точки зрения запрет на получение высшего образования мужчинами возможен - на период действия военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека.

К слову, украинские вузы фиксируют прирост студентов-контрактников. По сравнению с прошлым годом количество новых студентов платной формы обучения выросло почти на 40%, а если выделить только мужчин – на 82%.

Напомним, о мобилизации в мае: кого могут призвать в первую очередь и кто имеет отсрочку.

Кроме того, приговор вынесен украинцу, проигнорировавшему повестку.

Ранее сообщалось, что 27-летний парень поплатился своей ошибкой жизнью.