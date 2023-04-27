Сотрудники ТЦК решили проверить документы у мужчин в ресторане.
Хозяйка заведения решила защитить посетителей и начала выяснять отношения с военными.
На опубликованном видео можно увидеть, как владелица заведения эмоционально общается с работниками ТЦК, заявив, что они мешают ее гостям отдыхать.
"Мы же их не забираем, никуда не тащим. Сейчас проверим людей - и на этом все закончится", - ответил сотрудник ТЦК.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
"Рф делает что хочет и мир снова смолчит": обломки ракеты попали на территорию Польши, что известно
Новый авиаудар: россияне сбросили пять бомб на живописный поселок под Херсоном
"Раздавило и зажало": украинские защитники попали в серьезное ДТП, выжить смогли не все
"Говорили сдать город и отойти": принято решение относительно Бахмута
Как стало известно, против владелицы элитного ресторана в Днепре возбудили дело по ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области, передает "ТСН".
"Каждый день страна теряет людей, а этим «отдыхающим» по*иг!",
"А какая причина проверки документов? Просто зайти и проверить документы даже полиция не имеет права",
"Какая разница где мобилизовать?",
"А она живет в какой-то другой стране? Она не знает что в стране война",
"Во время войны уставшие отдыхают", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.
Кроме того, ВСУ частично добились своей цели: сколько еще сможет держаться Бахмут и что будет потом.
Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.