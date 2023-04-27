В Днепре произошел конфликт между представителями ТЦК и владелицей ресторана.

Сотрудники ТЦК решили проверить документы у мужчин в ресторане.

Хозяйка заведения решила защитить посетителей и начала выяснять отношения с военными.

На опубликованном видео можно увидеть, как владелица заведения эмоционально общается с работниками ТЦК, заявив, что они мешают ее гостям отдыхать.

"Мы же их не забираем, никуда не тащим. Сейчас проверим людей - и на этом все закончится", - ответил сотрудник ТЦК.

Как стало известно, против владелицы элитного ресторана в Днепре возбудили дело по ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области, передает "ТСН".

"Каждый день страна теряет людей, а этим «отдыхающим» по*иг!",

"А какая причина проверки документов? Просто зайти и проверить документы даже полиция не имеет права",

"Какая разница где мобилизовать?",

"А она живет в какой-то другой стране? Она не знает что в стране война",

"Во время войны уставшие отдыхают", - пишут украинцы в комментариях.

🤔В Дніпрі стався конфлікт між співробітниками ТЦК та власницею елітного клубу "Soho"

Співробітники ТЦК завітали до елітного клубу "Soho", щоб перевірити документи в чоловіків, проте власниці закладу це не сподобалось і вона почала їх виганяти pic.twitter.com/MtvR1zURE2 — + IgoR ꑭ BliStiv + (@Blignik) April 25, 2023

Напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, ВСУ частично добились своей цели: сколько еще сможет держаться Бахмут и что будет потом.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.