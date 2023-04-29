В Киевской области задержали вора - теперь мужчине грозит до 8 лет заключения.

Правоохранители разыскали 35-летнего жителя Киевщины, подозреваемого по меньшей мере в трех кражах в селах близ Бородянки.

Полиция задержала вора, совершавшего кражи по селам. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области, передает "Киевщина 24/7".

Сообщается, что злоумышленник вынес из дома 76-летнего жителя Новой Плотины электроинструменты, со двора 54-летней жительницы Мигалок украл велосипед, у 61-летней односельчанки украл кабель.

Правоохранители выяснили, что мужчина уже был осужден за подобные преступления. Воры не имели постоянного места жительства и жили в заброшенных домах.

Сообщается, что злоумышленник был задержан на территории Житомирской области.

По факту совершения краж следователи Бучанского управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование [ч. 4 ст. 185 УК].

Теперь фигуранту грозит до 8 лет за решеткой. Сообщается, что мужчина был задержан еще в декабре 2022 года.

К слову, мужчине вынесли приговор за то , что он проигнорировал повестку и не явился в военкомат. 25 апреля состоялся суд, признавший жителя Бродов виновным в уклонении от призыва в армию.

Сначала в суде он был признан виновным и назначен наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Однако впоследствии суд все же пересмотрел наказание и освободил жителя Брод от полного заключения с двухлетним испытательным сроком.

Напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.