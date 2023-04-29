Сегодня, 29 апреля, у клиентов Приватбанка возникли проблемы с оплатой картами - началаи массово появилсять жалобы на то, что не могут совершить покупки в магазине, а также перевести деньги с карты на карту.

Некоторые пользователи сообщают, что не могут снять наличку в банкоматах и ​​провести транзакции в онлайн-банкинге «Приват24».

"Нам известно о проблеме с оплатой банковскими картами, лишь часть транзакции охвачена этой проблемой. Специалисты ПриватБанка работают над решением проблемы. Извиняемся за неудобства", - сообщила пресс-служба Приватбанка.

Пресс-секретарь банка Олег Серга заявил, что технической проблемы со стороны банка нет, предварительно, сбой на стороне платежных систем. О сроках, когда решат проблему - неизвестно.

При этом соучредитель "Monobank" Олег Гороховский сообщил, что проблема может быть именно в ПриватБанке.

"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в ПриватБанке", - заявил Гороховский.

Напомним, клиентка ПриватБанка исчезла сбережения, ее заявку игнорируют.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.