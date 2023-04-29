Сегодня, 29 апреля, у клиентов Приватбанка возникли проблемы с оплатой картами - началаи массово появилсять жалобы на то, что не могут совершить покупки в магазине, а также перевести деньги с карты на карту.
Некоторые пользователи сообщают, что не могут снять наличку в банкоматах и провести транзакции в онлайн-банкинге «Приват24».
"Нам известно о проблеме с оплатой банковскими картами, лишь часть транзакции охвачена этой проблемой. Специалисты ПриватБанка работают над решением проблемы. Извиняемся за неудобства", - сообщила пресс-служба Приватбанка.
Пресс-секретарь банка Олег Серга заявил, что технической проблемы со стороны банка нет, предварительно, сбой на стороне платежных систем. О сроках, когда решат проблему - неизвестно.
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При этом соучредитель "Monobank" Олег Гороховский сообщил, что проблема может быть именно в ПриватБанке.
"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в ПриватБанке", - заявил Гороховский.
Напомним, клиентка ПриватБанка исчезла сбережения, ее заявку игнорируют.
Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.