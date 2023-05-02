Так, во время действия военного положения работодатели имеют право вручать повестки работникам о явке по вызову в ТЦК.

Аудитор Сергей Гонтаровский рассказал для B2Bconsult, что нужно предпринять работодателям, если они получили такое распоряжение от территориального центра комплектования.

Первым делом нужно издать приказ/распоряжение об оповещении и довести его до сведения работника. Потом необходимо отправить копию приказа/распоряжения в трехдневный срок в ТЦК, вручить повестку работнику.

В том случае, если работник, на которого поступила повестка, временно нетрудоспособен, находится в отпуске или в командировке - нужно сообщить его с предоставлением выписок из приказов/распоряжений в ТЦК.

В случае нарушенич правил ведения воинского учета работодателю выпишут штраф.

"На должностных лиц предприятия статьей 2101 КУоАП предусмотрено наложение административного штрафа органами ТЦК: за первое нарушение от 3400 до 5100 грн; за повторное нарушение в течение года от 5100 до 8500 грн", - говорит аудитор.

"В стране идет борьба за власть с людьми. Конечно, страну нужно защищать, но надо это делать по-человечески, с пониманием реакции людей, когда простых работников призывают, чтобы какой-то мажор в то время развлекался. И при чем здесь штрафы работодателю? И так экономика до ручки доведена", пишут украинцы в комментариях.

Источник: "Униан".

Напомним, о мобилизации в мае: кого могут призвать в первую очередь и кто имеет отсрочку.

Кроме того, приговор вынесен украинцу, проигнорировавшему повестку.

Ранее сообщалось, что 27-летний парень поплатился своей ошибкой жизнью.