Сообщается, что житель Збаражской общины Тернопольской области к воровству тщательно готовился заранее.



В села, в которых планировал обворовывать храмы, мужчина приезжал и осматривал улицы на наличие камер видеонаблюдения. Ночью злоумышленник пробирался в церкви, разбивая окна или поднимая оконные рамы, сообщили в полиции Тернопольщины.

Первую кражу злоумышленник совершил в марте, тогда пропало более 6 000 гривен.

«В течение апреля злоумышленник обокрал еще пять церквей – в Суховцах, Великом Глубочке и Зарубинцах. А в населенном пункте Новое Село злодей за ночь ограбил два сельских храма. Брал только деньги из ящиков для пожертвований. Общая сумма ущерба составила более 20 000 гривен», – сообщили в полиции в Тернопольской области.

Правоохранители поймали вора. Ранее судимого кражи жителя села Синява Збаражской общины задержали с поличным.

Вор именно возвращался с наворованным из храма - у него изъяли деньги и целый рюкзак воровского орудия.

Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 185 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь воровство грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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