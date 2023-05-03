В Украине возобновили контроль в общественных местах и ​​следят, чтобы не было нарушений.

Все больше штрафов появляется в Украине. В частности, на днях Кабмин принял решение о возвращении контроля за курением в общественных местах кафе, барах и ресторанах Украины. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Ответственность за нарушение ложится на плечи того, кто курил в запрещенным месте, а также на владельцев заведения. В частности, на данный момент при нарушении антитабачного законодательства ответственность для заведений ресторанного хозяйства за курение в помещении составляет от 1000 до 10000 гривен за каждое нарушение.

Но с 11 июля 2023 года такой штраф изменится - его собираются увеличить. Так, размер штрафа составит с начала лета 3000 гривен за первое нарушение в течение года и 15000 – за каждое следующее.

К тому же, статья 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наказание для того, кто курил в запрещенных законом местах.

В частности, за нарушение нарушителю грозит предупреждением или наложением штрафа от 51 до 170 гривен.

Но стоит помнить, что за следующее такое нарушение предусмотрен штраф большего размера. Так, если украинец совершит нарушение повторно, ему придется уже заплатить от 170 до 340 гривен.

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