Українцям загрожують нові штрафи. Зокрема, під пильну увагу податкової служби потрапляють українські роботодавці, яким можуть упаяти штраф у розмірі до 8500 гривень. Більш детально про покарання для роботодавців розповів юрисконсульт Антон Марініч в інтерв'ю "РБК Україна" .

Він розповів, що роботодавець, який прийняв на роботу українця без військового квитка, повинен буде заплатити штраф від 5100 грн до 8500 грн. Тобто, при прийнятті на роботу у співробітника повинні запросити один із військово-облікових документів. Такими документами можуть бути:

для призовників потрібно пред'явити приписне свідоцтво чи посвідчення про приписку;

для військовозобов'язаних потрібно показати військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для резервістів доведеться показати військовий квиток

На початку 2023 року додалася можливість пред'явити такий документ в електронній формі – з використанням мобільного додатка "Дія", але ця функція ще в роботі.

Варто зазначити, що Верховна Рада також пропонує запровадити нові штрафи для пішоходів. Зокрема, хочуть штрафувати тих українців, які пересуваються вулицею у темну пору доби без світлоповертаючих елементів. Штраф становитиме 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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