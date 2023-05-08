В Украине ТЦК повестки разрешили раздавать мужчинам независимо от места регистрации и пребывания на военном учете.

Повестки также разрешены вручать родственникам потенциальных призывников, но при одном условии.

Как сообщает юрист Максим Шинжирбаев, повестки разрешены вручать родственникам потенциальных призывников, но они должны быть совершеннолетними и проживать вместе с военнообязанными.

Сообщается, что повестку могут вручить родителям парня, которому уже 18 лет и подлежит срочной военной службе. Важным условием является то, чтобы они жили вместе.

В том случае, если военнообязанный прописан у родителей, но живет отдельно – повестку получить вместо него не выйдет.

"Только если точно известно, что лицо там проживает постоянно", – отметил правозащитник.

Относительно возможности "раздачи" повесток через мессенджеры, в частности Telegram, Viber, через платформу "Действие" - Шинжирбаев считает, что такие документы не будут считаться законно врученными.

Юрист Шинжирбаев добавил, что повестку обязательно должны вручать лично.

Однако, по словам юриста, при вручении правильно оформленной повестки отказ от нее может привести к возбуждению уголовного дела – потому что речь уже будет идти об уклонении от мобилизации.

Джерело: 7-й телеканал Одессы.

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