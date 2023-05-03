Сообщается о розыгрыше дополнительной выплаты к военной пенсии.
Как сообщили в пресс-службе Приватбанка, денежный приз разыгрывают между участниками акции-гражданами Украины.
Учасники акции от банка должны быть действующими или бывшими военнослужащими и получать пенсии в соответствии с соответствующим законом.
Акция будет длиться до 15 мая, поєтому совсем скороопределят нового одного победителя среди получателей военной пенсии.
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Напомним, что первым победителем акции от ПриватБанка стал военный пенсионер из города Могилев-Подольский. Он получил свои дополнительные 20 000 грн к пенсии в марте. Второй победитель акции "Дарим 20 000 к пенсии" - военный пенсионер Николай Степанович Тимощук из Хмельницкого.
Участие в акции автоматическое. Если повезет - счастливчику выдадут разовую выплату к пенсии в размере 20000 гривен.
К слову, пенсионеры, не получившие доплаты в апреле, получат их в июне.
Перерасчет пенсий для украинцев проведут задним числом сразу за три месяца.
Рассчитывать на надбавки могут пенсионеры, работающие и имеющие стаж не менее 35 лет. Их зарплата должна составлять не менее 7 тысяч гривен, в таком случае их доплата будет 1 200 гривен.
Напомним, у клиентки ПриватБанка исчезли сбережения, ее заявку игнорируют.
Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.