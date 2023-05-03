В Приватбанке рассказали, как получить 20 000 гривен.

Сообщается о розыгрыше дополнительной выплаты к военной пенсии.

Как сообщили в пресс-службе Приватбанка, денежный приз разыгрывают между участниками акции-гражданами Украины.

Учасники акции от банка должны быть действующими или бывшими военнослужащими и получать пенсии в соответствии с соответствующим законом.

Акция будет длиться до 15 мая, поєтому совсем скороопределят нового одного победителя среди получателей военной пенсии.

Напомним, что первым победителем акции от ПриватБанка стал военный пенсионер из города Могилев-Подольский. Он получил свои дополнительные 20 000 грн к пенсии в марте. Второй победитель акции "Дарим 20 000 к пенсии" - военный пенсионер Николай Степанович Тимощук из Хмельницкого.

Участие в акции автоматическое. Если повезет - счастливчику выдадут разовую выплату к пенсии в размере 20000 гривен.

К слову, пенсионеры, не получившие доплаты в апреле, получат их в июне.

Перерасчет пенсий для украинцев проведут задним числом сразу за три месяца.

Рассчитывать на надбавки могут пенсионеры, работающие и имеющие стаж не менее 35 лет. Их зарплата должна составлять не менее 7 тысяч гривен, в таком случае их доплата будет 1 200 гривен.

Напомним, у клиентки ПриватБанка исчезли сбережения, ее заявку игнорируют.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.