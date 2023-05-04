Сообщается, что 3 мая, примерно в 16 часов, патрульные получили сообщение от неравнодушной украинки о ненадлежащем уходе за ребенком .

Как сообщает Патрульная полиция Тернопольской области в Фейсбуке, инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу.

Прибывшим на место полицейским дверь в дом открыла женщина, которая не знала, где находился ее ребенок.

Патрульные увидели антисанитарные условия для жизни в доме, где живет ребенок, груда мусора, грязные вещи и пустые бутылки.

Патрульная полиция совместно с матерью ребенка проверили близлежащую территорию.

К счастью, в одном из дворов многоэтажек удалось обнаружить ребенка.

Девочка рассказала, что мама ее не кормит и очень часто употребляет алкогольные напитки.

Полицейские успокоили и накормили девочку. Учитывая выявленные обстоятельства, инспекторы полиции не могли оставлять ребенка в антисанитарии по адресу проживания.

Девочку временно изъяли из семьи, до тех пор пока родители не обеспечат надлежащие условия для проживания малолетнего ребенка.

О событии было поставлено в известность работников службы по делам детей и социальных работников. Составили на горе-мать протокол по ч. 1 ст. 184 (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КУоАП.

Напомним, украинцы встали на защиту женщины, которая жила с маленьким ребенком в ужасающих условиях.

Также сообщалось, что в Херсоне изъяли из семьи четырех сестричек из-за родительского упущения.

Кроме того, Politeka.net писала, что исчезновение 7-летних близнецов переполошило Киевщину, фото детей