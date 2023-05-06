В Минобороны могут снизить призывной возраст до 25 лет.

Пресс-служба Минобороны сообщает , что реагируя на обращение Вооруженных Сил Украины, совместно наработали предложения изменений в законодательство об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет

Сообщается, что необходимость их ежегодного прибытия в ТЦК, в том числе у медосмотров, приводит к дополнительным финзатратам, нагрузке на медработников и увеличению очередей для прохождения военно-врачебной комиссии.

Кроме того длительное пребывание на военном учете призывников имеет негативные последствия, поскольку значительное количество пригодных для военной службы мужчин не может быть привлечено во время мобилизации.

Украинцы неоднозначно отреагировали в комментариях:

"В условиях военного положения призывники должны быть военные, которых 32 года удерживает государство и люди, а не молодежь и обычные люди, которых здесь каждого считают уклонянами - пока быки и барыги отдыхают",

"может офицеров запаса пошевелить пора, гастарбайтеров из польшей вернуть и переучет "инвалидов детства" провести? А то больные становятся здоровыми, давление становится нормальным а хронические болезни моментально пропадают в военкоматах а у барыг и их родственников проявляются! Тай военная подготовка должна быть с 21 года!",

"4-5 тыс.$ для военных и проблем с мобилизацией не будет. Каждая работа должна быть оплачена!", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что приговор вынесен украинцу, который проигнорировал повестку.

Кроме того, призыв на военную службу хотят перевести на другой уровень, что предлагают.

Ранее сообщалось о мобилизации в мае: кого могут призвать в первую очередь и кто имеет отсрочку.