Произошло аварийное отключение линий, специалисты ДТЭК уже ликвидируют последствия.

Об аварии на электролинии сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, пишет Politeka.net.

По его словам, утром 5 мая аварийно отключились три кабельные линии, питающие часть жителей Ирпеня.

"Оперативно-выездная бригада вместе со специалистами спецлаборатории уже выехали на место аварии для поиска повреждения и последующего ремонта", - заверил Маркушин.

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Также он подчеркнул, что сориентировать по времени восстановления электроснабжения возможно будет после установления причин повреждения кабельных линий.

Кроме того, предупреждает Маркушин, сегодня возможны кратковременные перерывы в электроснабжении жителей Ирпеня в связи с оперативными переключениями на одной из высоковольтных подстанций, где ведутся ремонтные работы после вчерашней аварийной ситуации.

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Как известно, из-за аварии на одной из высоковольтных подстанций вечером 4 мая было обесточено 18 тысяч клиентов частично в Ирпене и Буче.

«Причины аварийного отключения выясняются нашими специалистами и не связаны с воздушной тревогой в области», - заверили в ДТЭК.

Напомним, ранее в Минэнерго озвучили страшную цифру – сколько энергетиков погибло после 24 февраля 2022-го года.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" сообщил цену на газ с мая.

Кроме того, Politeka.net писала о техногенной катастрофе.