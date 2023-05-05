Произошло аварийное отключение линий, специалисты ДТЭК уже ликвидируют последствия.
Об аварии на электролинии сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, пишет Politeka.net.
По его словам, утром 5 мая аварийно отключились три кабельные линии, питающие часть жителей Ирпеня.
"Оперативно-выездная бригада вместе со специалистами спецлаборатории уже выехали на место аварии для поиска повреждения и последующего ремонта", - заверил Маркушин.
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Также он подчеркнул, что сориентировать по времени восстановления электроснабжения возможно будет после установления причин повреждения кабельных линий.
Кроме того, предупреждает Маркушин, сегодня возможны кратковременные перерывы в электроснабжении жителей Ирпеня в связи с оперативными переключениями на одной из высоковольтных подстанций, где ведутся ремонтные работы после вчерашней аварийной ситуации.
Как известно, из-за аварии на одной из высоковольтных подстанций вечером 4 мая было обесточено 18 тысяч клиентов частично в Ирпене и Буче.
«Причины аварийного отключения выясняются нашими специалистами и не связаны с воздушной тревогой в области», - заверили в ДТЭК.
Напомним, ранее в Минэнерго озвучили страшную цифру – сколько энергетиков погибло после 24 февраля 2022-го года.
Также сообщалось, что "Нафтогаз" сообщил цену на газ с мая.
Кроме того, Politeka.net писала о техногенной катастрофе.