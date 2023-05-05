Специалисты ДТЭК уже ликвидируют аварийное отключение линий в Ирпенском обществе

Произошло аварийное отключение линий, специалисты ДТЭК уже ликвидируют последствия.

Об аварии на электролинии сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, пишет Politeka.net.

По его словам, утром 5 мая аварийно отключились три кабельные линии, питающие часть жителей Ирпеня.

"Оперативно-выездная бригада вместе со специалистами спецлаборатории уже выехали на место аварии для поиска повреждения и последующего ремонта", - заверил Маркушин.

Также он подчеркнул, что сориентировать по времени восстановления электроснабжения возможно будет после установления причин повреждения кабельных линий.

Кроме того, предупреждает Маркушин, сегодня возможны кратковременные перерывы в электроснабжении жителей Ирпеня в связи с оперативными переключениями на одной из высоковольтных подстанций, где ведутся ремонтные работы после вчерашней аварийной ситуации.

Как известно, из-за аварии на одной из высоковольтных подстанций вечером 4 мая было обесточено 18 тысяч клиентов частично в Ирпене и Буче.

«Причины аварийного отключения выясняются нашими специалистами и не связаны с воздушной тревогой в области», - заверили в ДТЭК.

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