В Киевской больнице с военного, который вернулся из фронта, требовали деньги на лечение.

Украинский защитник Александр на войне с 2022 года, служил недалеко от Бахмута.

Защищая Украину - военный "заработал" грыжу и вернувшись домой, решил сразу же обратиться в больницу.

"Приходилось носить тяжелые ящики с боеприпасами, вот и надорвался. Мне 50 лет, я – солдат-штурмовик. В Киев меня направили из медицинской части Днепра", - говорит Александр.

Военный сообщил, что в больнице уже назначили операцию, но за нее нужно заплатить 4 тысячи гривен.

"Поскольку деньги я должен был отдать не в кассу, то у меня закрались сомнения — действительно ли это правомерно. Я не совсем понимаю, почему должен платить, потому что раньше рассказывали, что военным все делается бесплатно. Если это законно, то без вопросов — я заплачу, буду искать средства", — добавляет Александр.

В то даже время врачи из больницы говорят - военнослужащий их неправильно понял. Деньги за операцию у военного не просили, а пациенту нужно заплатить только за специальную сетку, которую нужно поставить во время операции, ведь по словам врачей - грыжа у военного большая. Если делать операцию без сетки - есть вероятность, что она может снова начать беспокоить его.

"Это очень неприятная ситуация, когда военным приходится просить деньги на лечение, которое им нужно из-за двойного страха потерять здоровье и карьеру. Я очень расстроен, что наша страна не обеспечивает наших героев тем, что им действительно нужно. Они боролись за нашу свободу и безопасность, а теперь, когда они нуждаются в помощи, мы должны стоять за ними и помочь им любым способом, который мы можем",

"Для наших Захисників має бути безкоштовна медицина, відпочинок і обов'язково підтримка і працевлаштування", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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