Адвокат рассказала об изменениях, касающихся призыва на срочную военную службу и демобилизацию в Украине.

Адвокат Виктория Кравченко прокомментировала новость о том, что в Минобороны, реагируя на обращение Вооруженных Сил Украины, совместно наработали предложения изменений к законодательству об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете.

Именно речь идет о призывниках от 27 до 25 лет.

По словам адвоката, ранее молодые люди в этой возрастной категории были фактически защищены от мобилизации.

"В течение года, который идет война, молодые ребята от 18 до 27 лет считавшиеся годными по состоянию здоровья до прохождения срочной службы состояли на учете как призывники и не имели права на освобождение или отсрочку от призыва на срочность военной службы - фактически были защищены от мобилизации и отправки на фронт", – говорит Виктория Кравченко.

Адвокат сообщила, что "неприкосновенные" молодые люди теперь перейдут на учет военнообязанных.

"То есть молодежь в большинстве случаев была неприкосновенной в настоящее время. Сейчас, если будут внесены соответствующие изменения в законодательство - все молодые люди, которым исполнилось 25 лет, будут переведены из учета призывников на военный учет военнообязанных. Но фактически в дальнейшем могут быть мобилизованы и отправлены на войну", - резюмировала адвокат Виктория Кравченко.

Напомним, о мобилизации в мае: кого могут призвать прежде и кто имеет отсрочку.

Кроме того, приговор вынесен украинцу, проигнорировавшему повестку.

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