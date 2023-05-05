Адже на ньому Валерій Залужний ще зовсім не такий, яким його знають мільйони людей по всьому світу, пише Politeka.net.
На чорно-білому знімку Залужний позує зі щасливою посмішкою на обліччі, на його голові будьоновка, через шию перекинуто мотузку з іграшковим автоматом. Валерію Федоровичу ще зовсмі мало років і він не «залізний генерал», а просто щасливий і безтурботний хлопчисько.
Дехто з користувачів навіть не впізнули Залужного на цьому рідкісному фото з його дитинства. Інші ж із захватом зазначили, що вже тоді він був бойовим:
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«Це що, правда дядя Валера?»,
«Красунчик!»,
«Бережи його Бог»,
«І в мене була така будьоновка»,
«На цьому фото ще Валєрка, зараз вже Валерій!»,
«Відразу видно – бойовий пацан»,
«Чудово маскувався»,
«Той, хто врятує світ»,
"Червоноармієць".
Валерій Залужний народився у місті Новоград-Волинський Житомирської області у родині військових.
Батько «залізного генерала» був офіцером, тому ще малим Залужний мріяв про військову кар'єру. Водночас про маму відомо те, що вона родом з Чернігівщини та малим Валерій проводив в цьому регіоні чимало часу.
Після закінчення школи Залужний навчався в Одеському вищому об'єднаному командному училищі.
Згодом вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ. У 2007 році закінчив Національну Академію оборони України.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернулись до парламенту з проханням.
Також повідомлялось, що Валерій Залужний отримав від президента україни важливе доручення.
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти готували пастку для Валерія Залужного.