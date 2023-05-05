Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного навіть не всі впізнали на знімку.

Адже на ньому Валерій Залужний ще зовсім не такий, яким його знають мільйони людей по всьому світу, пише Politeka.net.

На чорно-білому знімку Залужний позує зі щасливою посмішкою на обліччі, на його голові будьоновка, через шию перекинуто мотузку з іграшковим автоматом. Валерію Федоровичу ще зовсмі мало років і він не «залізний генерал», а просто щасливий і безтурботний хлопчисько.

Дехто з користувачів навіть не впізнули Залужного на цьому рідкісному фото з його дитинства. Інші ж із захватом зазначили, що вже тоді він був бойовим:

«Це що, правда дядя Валера?»,

«Красунчик!»,

«Бережи його Бог»,

«І в мене була така будьоновка»,

«На цьому фото ще Валєрка, зараз вже Валерій!»,

«Відразу видно – бойовий пацан»,

«Чудово маскувався»,

«Той, хто врятує світ»,

"Червоноармієць".

Валерій Залужний народився у місті Новоград-Волинський Житомирської області у родині військових.

Батько «залізного генерала» був офіцером, тому ще малим Залужний мріяв про військову кар'єру. Водночас про маму відомо те, що вона родом з Чернігівщини та малим Валерій проводив в цьому регіоні чимало часу.

Після закінчення школи Залужний навчався в Одеському вищому об'єднаному командному училищі.

Згодом вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ. У 2007 році закінчив Національну Академію оборони України.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернулись до парламенту з проханням.

Також повідомлялось, що Валерій Залужний отримав від президента україни важливе доручення.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти готували пастку для Валерія Залужного.