Адже на ньому Валерій Залужний ще зовсім не такий, яким його знають мільйони людей по всьому світу, пише Politeka.net.

На чорно-білому знімку Залужний позує зі щасливою посмішкою на обліччі, на його голові будьоновка, через шию перекинуто мотузку з іграшковим автоматом. Валерію Федоровичу ще зовсмі мало років і він не «залізний генерал», а просто щасливий і безтурботний хлопчисько.

Дехто з користувачів навіть не впізнули Залужного на цьому рідкісному фото з його дитинства. Інші ж із захватом зазначили, що вже тоді він був бойовим:

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«Це що, правда дядя Валера?»,

«Красунчик!»,

«Бережи його Бог»,

«І в мене була така будьоновка»,

«На цьому фото ще Валєрка, зараз вже Валерій!»,

«Відразу видно – бойовий пацан»,

«Чудово маскувався»,

«Той, хто врятує світ»,

"Червоноармієць".

Валерій Залужний народився у місті Новоград-Волинський Житомирської області у родині військових.

Батько «залізного генерала» був офіцером, тому ще малим Залужний мріяв про військову кар'єру. Водночас про маму відомо те, що вона родом з Чернігівщини та малим Валерій проводив в цьому регіоні чимало часу.

Після закінчення школи Залужний навчався в Одеському вищому об'єднаному командному училищі.

Згодом вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ. У 2007 році закінчив Національну Академію оборони України.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернулись до парламенту з проханням.

Також повідомлялось, що Валерій Залужний отримав від президента україни важливе доручення.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти готували пастку для Валерія Залужного.