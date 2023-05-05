Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного даже не все узнали на снимке.

Ведь на нем Валерий Залужный еще совсем не такой, каким его знают миллионы людей по всему миру, пишет Politeka.net.

На черно-белом снимке Залужный позирует со счастливой улыбкой на лице, на его голове будёновка, через шею переброшена веревка с игрушечным автоматом. Валерию Федоровичу еще совсем мало лет и он не «железный генерал», а просто счастливый и беззаботный мальчишка.

Некоторые из пользователей даже не узнали Залужного на этом редком фото из его детства. Другие же с восхищением отметили, что уже тогда он был боевым.

«Это что, правда дядя Валера?»,

«Красавчик!»,

«Береги его Бог»,

«И у меня была такая буденовка»,

«На этом фото еще Валерка, сейчас уже Валерий!»,

«Сразу видно – боевой пацан»,

«Отлично маскировался»,

«Тот, кто спасет мир»,

"Красноармеец".

Валерий Залужный родился в городе Новоград-Волынский Житомирской области в семье военных.

Отец «железного генерала» был офицером, поэтому еще малышом Залужный мечтал о военной карьере. В то же время о маме известно, что она родом из Черниговщины и малым Валерий проводил в этом регионе немало времени.

После окончания школы Залужный учился в Одесском высшем объединенном командном училище.

Позже поступил на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск. В 2007 году окончил Национальную академию обороны Украины.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратились к парламенту с просьбой.

Также сообщалось, что Валерий Залужный получил от президента Украины важное поручение.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты готовили ловушку для Валерия Залужного.