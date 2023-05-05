Ведь на нем Валерий Залужный еще совсем не такой, каким его знают миллионы людей по всему миру, пишет Politeka.net.
На черно-белом снимке Залужный позирует со счастливой улыбкой на лице, на его голове будёновка, через шею переброшена веревка с игрушечным автоматом. Валерию Федоровичу еще совсем мало лет и он не «железный генерал», а просто счастливый и беззаботный мальчишка.
Некоторые из пользователей даже не узнали Залужного на этом редком фото из его детства. Другие же с восхищением отметили, что уже тогда он был боевым.
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«Это что, правда дядя Валера?»,
«Красавчик!»,
«Береги его Бог»,
«И у меня была такая буденовка»,
«На этом фото еще Валерка, сейчас уже Валерий!»,
«Сразу видно – боевой пацан»,
«Отлично маскировался»,
«Тот, кто спасет мир»,
"Красноармеец".
Валерий Залужный родился в городе Новоград-Волынский Житомирской области в семье военных.
Отец «железного генерала» был офицером, поэтому еще малышом Залужный мечтал о военной карьере. В то же время о маме известно, что она родом из Черниговщины и малым Валерий проводил в этом регионе немало времени.
После окончания школы Залужный учился в Одесском высшем объединенном командном училище.
Позже поступил на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск. В 2007 году окончил Национальную академию обороны Украины.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратились к парламенту с просьбой.
Также сообщалось, что Валерий Залужный получил от президента Украины важное поручение.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты готовили ловушку для Валерия Залужного.