Таким образом, чиновник незаконно получил более 1,3 миллиона гривен бюджетных средств.

Как сообщают в Киевской городской прокуратуре и полиции Киева, об этом стало известно в ходе аудита Министерством образования и науки Украины, подтвердили специалисты Государственной аудиторской службы Украины и выводами судебных экспертиз.

По данным следствия, начиная с 2018 по 2020 год ректор университета насчитывал себе премии и присвоил более 1,3 миллиона гривен.

Собрав доказательную базу, следователи сообщили бывшему ректору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ч. 4 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины: завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

Бывшему ректору грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Известно, что предварительное расследование завершено.

Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд.