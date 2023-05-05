Таким образом, чиновник незаконно получил более 1,3 миллиона гривен бюджетных средств.
Как сообщают в Киевской городской прокуратуре и полиции Киева, об этом стало известно в ходе аудита Министерством образования и науки Украины, подтвердили специалисты Государственной аудиторской службы Украины и выводами судебных экспертиз.
По данным следствия, начиная с 2018 по 2020 год ректор университета насчитывал себе премии и присвоил более 1,3 миллиона гривен.
Собрав доказательную базу, следователи сообщили бывшему ректору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ч. 4 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины: завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Оккупанты атаковали Киев: в столице раздались взрывы и вспыхнул пожар, первые детали и кадры
Украинцев умоляют не игнорировать тревоги, Кремль готовит новую пакость: опаснее, чем дроны
ФСБ эпично опозорились с "атакой дронов" на Кремль: раскрыт замысел Путина
Враг нанес удар по работающему гипермаркету, есть погибшие и много раненых: фото с места и первые подробности
Бывшему ректору грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Известно, что предварительное расследование завершено.
Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд.