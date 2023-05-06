В Украине планируют вернуть довоенные штрафы и проверки. Старые правила могут заработать уже с 1 июля 2023 года. Как рассказал адвокат Антон Болтик на своем YouTube-канале, соответствующий законопроект 8401 сейчас находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады.
Ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что с июля планируют отменить 2% налог с оборота, введенный весной 2022 года, потому что сейчас он "не актуален".
"Также они планируют вернуть проверки. Речь идет о возобновлении проверок именно документального характера на тех территориях, где нет боевых действий, и возвращении штрафов за нарушение налоговых обязанностей. В частности, речь идет о штрафах за нарушения, связанных с использованием регистраторов расчетных операций (РРО). Вернут также штрафы за нарушения, связанные с несвоевременной или неполной уплатой единого социального взноса (ЕСВ)", - рассказал Антон Болтик.
Он также добавил, что законопроект 8401 предусматривает и некоторые послабления.
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"Эти послабления будут такого характера. К примеру, в ходе документальной налоговой проверки, которую будут проводить фискалы якобы уже после 1 июля 2023 года, окажется недоплата по ЕСВ, то предприниматель в течение 30 дней эту нехватку покрывает, и штрафные санкции к нему не применяются. Вот такая льгота", - объяснил адвокат.
Напомним, кого начнут проверять и штрафовать за нарушения.
Как Politeka сообщала, ввели штраф больше 500 гривен за популярное нарушение.
Также Politeka писала, что для дачников и жителей села приготовили новый штраф.