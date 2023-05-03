В Україні відновили контроль в громадських місцях та слідкують, щоб не було порушень.

Дедалі більше штрафів з'являється в Україні. Зокрема, днями Кабмін ухвалив рішення щодо повернення контролю за курінням у громадських місцях кафе, барах та ресторанах України. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Відповідальність за порушення лягає на плечі того, хто курив у забороненому місці, а також на власників закладу. Зокрема, на даний момент за порушення антитютюнового законодавства відповідальність для закладів ресторанного господарства за куріння у приміщенні становить від 1000 до 10000 гривень за кожне порушення.

Але вже з 11 липня 2023 року такий штраф зміниться – його збираються збільшити. Так, розмір штрафу становитиме з початку літа 3000 гривень за перше порушення протягом року та 15000 – за кожне наступне.

Крім того, стаття 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання для того, хто курив у заборонених законом місцях.

Зокрема, за порушення порушнику загрожує попередженням чи накладенням штрафу від 51 до 170 гривень.

Але варто пам'ятати, що за таке порушення передбачено штраф більшого розміру. Так, якщо українець скоїть порушення повторно, йому доведеться вже заплатити від 170 до 340 гривень.

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