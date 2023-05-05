Масштабный пожар вспыхнул на складах в Екатеринбурге (РФ), площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров.

Клубы черного дыма видно за несколько километров.

Как сообщает МЧС РФ, загорелись склады с горючими жидкостями и резиной.

Огонь продолжает распространяться и уже угрожает местному гаражному кооперативу.

"Огнеборцы принимают все меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив. Работы осложняет высокая пожарная загрузка зданий и ветреная погода. К ликвидации пожара привлечен 61 человек и 15 единиц техники", — сообщили в МЧС по Свердловской области.

Российские телеграм-каналы сообщают, что в месте, где полыхают склады с пластиком, взяли пробы воздуха. Местным советуют отказаться от курения.

"Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы", - говорится в пабликах рф.

По состоянию на 15:30 крупный пожар в росии продолжается.

Местные СМИ пишут, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Есть угроза взрыва.

К слову, вчера, 4 мая, под Тюменью (Россия) в селе Успенка начался сильный пожар.

По словам россиян, в селе невозможно дышать, жители передвигаются в медицинских масках. Горят жилые дома, а столицу области и аэропорт затянуло дымовой завесой.

Напомним, мощные взрывы прогремели возле Кремля, видео: "Дым и искры в небе".

Также сообщалось, что в результате новой страшной атаки со стороны российских оккупантов под обстрел попал пассажирский поезд.

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