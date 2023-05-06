Стало известно, что будут наказывать за нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов.

Депутаты ВР приняли закон в первом чтении, благодаря которому будут установлены правила эксплуатации беспилотников.

Штраф будет составлять 8,5 тысячи гривен с конфискацией дрона. Об этом говорится в законопроекте №8186.

"Предлагается предоставить право нацгвардейцам и полицейским уничтожать беспилотники, если есть основания полагать, что дрон используется для совершения правонарушения или представляет угрозу жизни и здоровью, правам и свободам людей", - говорится в сообщении.

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В том случае, если законопроекты примут – рассматривать нарушение правила использования дронов смогут суды, полицейские и пограничники.

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Сообщается, что для нарушителей будут предусмотрены штрафы от 1020 до 6,8 тысячи гривен за первое нарушение, за повторное предусмотрено уже от 6,8 тысячи до 8,5 тысячи гривен с конфискацией беспилотника.

К слову, на днях Кабмин принял решение о возвращении контроля за курением в общественных местах в кафе, барах и ресторанах Украины.

В частности, сейчас за нарушение антитабачного законодательства ответственность для заведений ресторанного хозяйства за курение в помещении составляет от 1000 до 10000 гривен за каждое нарушение.

Но уже с 11 июля 2023 такой штраф изменится – его собираются увеличить. Так, размер штрафа составит с начала лета 3000 гривен за первое нарушение в течение года и 15000 – за каждое следующее.

Напомним, кого начнут проверять и штрафовать за нарушение.

Как Politeka сообщала, что ввели штраф более 500 гривен за популярное нарушение.

Politeka также писала, что для дачников и жителей села приготовили новые штрафы.