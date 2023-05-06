Стало известно, что будут наказывать за нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов.
Депутаты ВР приняли закон в первом чтении, благодаря которому будут установлены правила эксплуатации беспилотников.
Штраф будет составлять 8,5 тысячи гривен с конфискацией дрона. Об этом говорится в законопроекте №8186.
"Предлагается предоставить право нацгвардейцам и полицейским уничтожать беспилотники, если есть основания полагать, что дрон используется для совершения правонарушения или представляет угрозу жизни и здоровью, правам и свободам людей", - говорится в сообщении.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Света не будет у тысяч украинцев, авария серьезная: кого это касается
Тела лежат на дороге: 21-летний парень устроил бойню и до сих пор не пойман, кадры с места трагедии
"Говорили же, что "бавовны" будет вдоволь": в Москве бушует сильнейший пожар
Известный астролог сказал, чем закончится контрнаступление ВСУ: "Острая фаза в мае, а потом..."
В том случае, если законопроекты примут – рассматривать нарушение правила использования дронов смогут суды, полицейские и пограничники.
Сообщается, что для нарушителей будут предусмотрены штрафы от 1020 до 6,8 тысячи гривен за первое нарушение, за повторное предусмотрено уже от 6,8 тысячи до 8,5 тысячи гривен с конфискацией беспилотника.
К слову, на днях Кабмин принял решение о возвращении контроля за курением в общественных местах в кафе, барах и ресторанах Украины.
В частности, сейчас за нарушение антитабачного законодательства ответственность для заведений ресторанного хозяйства за курение в помещении составляет от 1000 до 10000 гривен за каждое нарушение.
Но уже с 11 июля 2023 такой штраф изменится – его собираются увеличить. Так, размер штрафа составит с начала лета 3000 гривен за первое нарушение в течение года и 15000 – за каждое следующее.
Напомним, кого начнут проверять и штрафовать за нарушение.
Как Politeka сообщала, что ввели штраф более 500 гривен за популярное нарушение.
Politeka также писала, что для дачников и жителей села приготовили новые штрафы.