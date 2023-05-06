Машину с российским писателем Захаром Прилепиным взорвали в деревне Пионерское под Нижним Новгородом.
По предварительным данным россСМИ, в результате подрыва Audi Q7 писатель остался жив, но получил ранения - их характер уточняется.
"Прилепин ехал к семье в Нижний Новгород в автомобиле на заднем сиденье, взрывное устройство сработало под днищем машины, водитель погиб, Прилепин ранен", - пишуть российские СМИ.
Источник РЕН ТВ сообщает, что в результате взрыва автомобиля, в котором был Захар Прилепин, пострадали два человека.
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По предварительной информации, Захар Прилепин тяжело ранен.
Кроме того сообщается, что в Нижегородской области после взрыва автомобиля Захара Прилепина выставляют блокпосты.
Российский телеграм-канал Shot сообщает, машина, в которой ехал Прилепин, взорвалась в 10:40. Водитель Александр погиб на месте. Сам Захар Прилепин серьёзно пострадал, у него ранены ноги.
По данным РБК (рф), Прилепин возвращался в москву с оккупированных территорий Украины.
Напомним, Прилепин активно поддерживает войну в Украине, также пропагандист принимал участие в боевых действиях в составе так называемой "днр".
К слову, операция по блокированию Крыма началась: "россияне не имеют другого выбора, как покинуть полуостров".
Как сообщала Politeka, что только за прошедшие сутки, 5 мая, оккупанты в Донецкой области убили 6 украинцев.
Также Politeka писала, что взрывы прогремели в Крыму, оккупанты перекрыли мост: "Всех разворачивают обратно".