Машину с российским писателем Захаром Прилепиным взорвали в деревне Пионерское под Нижним Новгородом.

По предварительным данным россСМИ, в результате подрыва Audi Q7 писатель остался жив, но получил ранения - их характер уточняется.

"Прилепин ехал к семье в Нижний Новгород в автомобиле на заднем сиденье, взрывное устройство сработало под днищем машины, водитель погиб, Прилепин ранен", - пишуть российские СМИ.

Источник РЕН ТВ сообщает, что в результате взрыва автомобиля, в котором был Захар Прилепин, пострадали два человека.

По предварительной информации, Захар Прилепин тяжело ранен.

Кроме того сообщается, что в Нижегородской области после взрыва автомобиля Захара Прилепина выставляют блокпосты.

Российский телеграм-канал Shot сообщает, машина, в которой ехал Прилепин, взорвалась в 10:40. Водитель Александр погиб на месте. Сам Захар Прилепин серьёзно пострадал, у него ранены ноги.

По данным РБК (рф), Прилепин возвращался в москву с оккупированных территорий Украины.

Напомним, Прилепин активно поддерживает войну в Украине, также пропагандист принимал участие в боевых действиях в составе так называемой "днр".

К слову, операция по блокированию Крыма началась: "россияне не имеют другого выбора, как покинуть полуостров".

Как сообщала Politeka, что только за прошедшие сутки, 5 мая, оккупанты в Донецкой области убили 6 украинцев.

Также Politeka писала, что взрывы прогремели в Крыму, оккупанты перекрыли мост: "Всех разворачивают обратно".