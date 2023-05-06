Так, директор и учителя школы вместо уроков якобы устроили "корпоратив".

Как сообщается местный телеканал "Очи", пятницу, 5 мая, заведение не работало, а учителей не было на работе. Журналисты говорят, что вместо обучения учителя якобы устроили вечеринку за городом.

"Родители подозревают, что такой неофициальный выходной тесно связан с недавним юбилеем директора. Они и позвонили по телефону на горячую линию "Первого Западного". Сообщили: в школе говорят, что педагогический коллектив празднует день рождения руководительницы в Карпатах", — говорится в сообщении.

"Це напевно є люди які заздрять вчителям бо самі не можуть кудись поіхати відпочити .Гарний колектив , поважть свого керівника тай нехай відриваються від наших діточок . Молодці , здоровя вам і терпіння",

"Шановні, а в чому проблема? Навчання на вищому рівні, діти відвідують екскурсії, театри, під час тривог все організовано. Не розумію, чому саме наша школа і саме цей день викликав таке обурення?",

"А бідні діти так хотіли до школи.....билися в груди,виламували двері",

"Не бачу проблеми. Батьки повідомлені. Учні мають завдання. А якщо тривога, діти не йдуть до школи, то де залишаються?",

"Усі хочуть жити, як у Європі: аби справедливість була, реформи, високі зарплати. Але як тільки ця справа торкається когось особисто , то одразу встають на дибки. Одразу звинувачення у замовності, про дажності і таке інше. Люди наші й надалі тільки хочуть солодких новин і аби їх особисто це не торкалося", - пишут в комментариях украинцы.

За 18 часов публикация со скандалом в школе набрала 248 комментариев и 116 распространений.

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

Как еще Politeka сообщала, министр образования рассказал, какие предметы точно не будут убирать из школьной программы..

Также Politeka писала, что скандал разгорается из-за травли школьницы на Прикарпатье.