Львовский суд заключил в тюрьму на 5 лет мужчину, который совершил кражу на 230 гривен, в то время когда коррупционеры и насильники получают условно, или вообще остаются безнаказанными.

Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор ранее судимому местному жителю, который украл дезодоранты в местном магазине. Мужчине зачитали приговор. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, осужденный неоднократно испытывал проблемы с законом из-за имущественных преступлений, и даже сейчас он находится в тюрьме. В ноябре прошлого года львовянина осудили за кражи, новый приговор он получил в начале мая.



В июне прошлого года правонарушитель украл из магазина восемь жестких дезодорантов: 4 штуки твердого дезодоранта, марки OS Wolfthorn (50 мл) и 4 штуки OS White Water, общей стоимостью 230 грн. Стоимость 1 штуки составляет 57 грн. 50 копеек, которые спрятал под футболку, в которой был одет.

В суде мужчина свою вину признал, искренне раскаялся и просил строго не наказывать. Суд признал его виновным и назначил пять лет тюремного заключения. Также его обязали выплатить 460 грн материального ущерба магазину, где совершил кражу. Приговор можно оспорить в апелляционном суде, добавляют в судебном решении.

В комментариях украинцы удивлялись такому приговору суда, ведь даже за коррупцию или за хищение бюджета выпускают под залог:

"Они совсем съехали с ума", "Боже, когда это закончится, богатый жирует, а бедный нуждается. Неужели на таких обжор не действует закон бумеранга", "За то, что старый урод наводил на Яворивский полигон и погибло столько людей, пока нет приговора, а за сраный дезодорант сразу на 5 лет, супер суды", "Как за безделушку сразу судят и за решетку, а за леса гектарами, деньги миллионами из госбюджета, гуманитарку тонами никого не посадили".

Напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

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