Как сообщил один из депутатов, визит военнослужащих произошел во время сессии Подволочиского поселкового совета.
Сотрудники военкомата попросили у председателя обратиться к собравшимся, тот им отказал и разрешил выступить только после окончания сессии.
Представители ТЦК и СПП были вынуждены ждать 4 часа. Хотя депутаты предлагали председателю предоставить им слово сразу. После небольшого поступления они вручили повестки председателю и всем присутствующим мужчинам-депутатам Подволочиского поселкового совета от 18 до 60 лет», – рассказал Петр Федорович.
Сообщается, что повестки получили четыре депутата и председатель. Известно, что в Подволочиском поселковом совете 26 депутатов, однако в пятницу, когда проходила сессия на заседании, было только 16 депутатов.
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"А в верховной раде когда будут раздавать?",
"А когда пойдут из центра комплектации те, что там позаседали, они только умеют повестки раздавать?",
" Давно пора отправлять так называемых народных депутатов исполнять свою Конституционную обязанность на фронт, вместе с народом",
"А, что местные депутаты неприкосновенны, защита Родины - это обязанность Каждого состоятельного гражданина, давно пора всех способных поставить в строй", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: Запад net.
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