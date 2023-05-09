В Тернопольской области и вручили повестки председателю совета и депутатам.

Как сообщил один из депутатов, визит военнослужащих произошел во время сессии Подволочиского поселкового совета.

Сотрудники военкомата попросили у председателя обратиться к собравшимся, тот им отказал и разрешил выступить только после окончания сессии.

Представители ТЦК и СПП были вынуждены ждать 4 часа. Хотя депутаты предлагали председателю предоставить им слово сразу. После небольшого поступления они вручили повестки председателю и всем присутствующим мужчинам-депутатам Подволочиского поселкового совета от 18 до 60 лет», – рассказал Петр Федорович.

Сообщается, что повестки получили четыре депутата и председатель. Известно, что в Подволочиском поселковом совете 26 депутатов, однако в пятницу, когда проходила сессия на заседании, было только 16 депутатов.

"А в верховной раде когда будут раздавать?",

"А когда пойдут из центра комплектации те, что там позаседали, они только умеют повестки раздавать?",

" Давно пора отправлять так называемых народных депутатов исполнять свою Конституционную обязанность на фронт, вместе с народом",

"А, что местные депутаты неприкосновенны, защита Родины - это обязанность Каждого состоятельного гражданина, давно пора всех способных поставить в строй", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: Запад net.

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