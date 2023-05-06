Адвокат Тарас Никифорчук в своем ютюб-канале рассказал, что для трудоустройства мужчине нужно предоставить военный билет или приписное свидетельство из центра комплектования или военкомата.

По словам адвоката, без этого документа мужчину на работу не возьмут, кроме того, ровно такая же ситуация с женитьбой или разводом - необходимо показать документ по военкомату работникам ЗАГСА.

"Уже давно известно, что для трудоустройства нужно предоставить документ из центра комплектования. То есть нужно предоставить тот же военный билет или приписное свидетельство. Если таких документов нет – не работу не берут", – заявил Никифорчук.

"А то что ТЦК нарушают законы, перешли все грани, как это так на учет не поставили, билет хранят у себя еще с декабря 22 года на работу человека не берут и что человеку делать умирать с голоду, а горячая линия не реагирует там все одобрено и все знают и никому ничего недокажешь и не один медработник не пишет правдивый вывод, а в комиссариатах говорят бери таблетки в карман и иди служи",

"У меня вопрос, если всех мужчин забирают, то кто же будет экономику поднимать, то есть работать? , женщины? И на поле, и на тракторе и еще где-то, как в те времена, в ту войну? У меня складывается такое впечатление. Это мое личное мнение и я не с кем не спорю!", - жалуются украинцы в комментариях.

Напомним о мобилизации в Украине: мужчину, который отказался от повестки, оправдал суд.

Также сообщалось, о мобилизации и вручении повесток на улицах: в ТЦК разъяснили ситуацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили, что может измениться в конце апреля.