Мобилизация и военное положение в Украине продлены до 20 мая 2023 года.
Базовые условия, которые касаются мобилизации остаются прежними.
То есть военнообязанными являются мужчины от 18 до 60 лет, они могут быть мобилизованными, если у них нет законной отсрочки.
Также военнообязанные могут получить повестку в любом месте, даже на улице, законодательством не установлены определенные места.
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Однако, недавно министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для ERR заявил, что контрнаступление ВСУ планируется на конец апреля-начало мая по нескольким направлениям. Таким образом, вполне вероятно, что может быть усилена мобилизация в Украине.
Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горба рассказал, что в первую очередь призываются военнообязанные, у которых есть какой-то военный опыт. Он добавил, что только такие военнослужащие могут сразу отправляться в боевые воинские части.
"Почему не идут дети мажоров, сами мажоры, только дети простых людей из села особенно, где справедливость, война для бедных людей а мажоры греются и над бедными людьми смеются",
"На каждые 100 призванных простых людей должен быть один сын депутата, судьи или сами они . Это будут изменения",
"В первых рядах мобилизованных должны стоять те , у кого есть что защищать , то есть имения на 500 квадратов , дорогие авто , бизнесы , счета в банках им есть что терять Вот какой принцип мобилизации", - пишут в комментариях к новости украинцы.
Напомним о мобилизации в Украине: мужчину, который отказался от повестки, оправдал суд.
Также сообщалось, о мобилизации и вручении повесток на улицах: в ТЦК разъяснили ситуацию.
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