Всеобщая мобилизация в Украине с 1 апреля 2023 может немного измениться.

Мобилизация и военное положение в Украине продлены до 20 мая 2023 года.

Базовые условия, которые касаются мобилизации остаются прежними.

То есть военнообязанными являются мужчины от 18 до 60 лет, они могут быть мобилизованными, если у них нет законной отсрочки.

Также военнообязанные могут получить повестку в любом месте, даже на улице, законодательством не установлены определенные места.

Однако, недавно министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для ERR заявил, что контрнаступление ВСУ планируется на конец апреля-начало мая по нескольким направлениям. Таким образом, вполне вероятно, что может быть усилена мобилизация в Украине.

Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горба рассказал, что в первую очередь призываются военнообязанные, у которых есть какой-то военный опыт. Он добавил, что только такие военнослужащие могут сразу отправляться в боевые воинские части.

"Почему не идут дети мажоров, сами мажоры, только дети простых людей из села особенно, где справедливость, война для бедных людей а мажоры греются и над бедными людьми смеются",

"На каждые 100 призванных простых людей должен быть один сын депутата, судьи или сами они . Это будут изменения",

"В первых рядах мобилизованных должны стоять те , у кого есть что защищать , то есть имения на 500 квадратов , дорогие авто , бизнесы , счета в банках им есть что терять Вот какой принцип мобилизации", - пишут в комментариях к новости украинцы.

Напомним о мобилизации в Украине: мужчину, который отказался от повестки, оправдал суд.

Также сообщалось, о мобилизации и вручении повесток на улицах: в ТЦК разъяснили ситуацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный отметил второклассницу из Ивано-Франковска, фото: "Аня мечтала о...".