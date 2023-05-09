Так, накануне 9 мая Лукашенко решил наградить «передовиков труда», но во время своей речи диктатор с трудом говорил, голос был хриплым.
9 мая Путин вызвал явно нездорового Лукашенко на парад в Москву.
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В сети сразу заметили, что белорусский диктатор довольно странно выглядит, в частности, Лукашенко едва тянулся в хвосте приглашенных на парад, на видео видно, как он прихрамывает.
Кроме того, на параде заметили, что на трибунах Лукашенко сидел с перебинтованной рукой, вполне вероятно, что там остался катетер после капельниц.
Крайне подозрительной стала просьба Лукашенко - диктатор попросил Путина, чтобы к Могиле Неизвестного Солдата, куда шли все гости, его отвезли на машине.
Вероятно, белорусскому диктатору было сложно пройти пару сотен метров пешком.
"Лукашенко не присоединился к Путину и другим лидерам СНГ, которые шли пешком в Александровский сад после Парада Победы. Он появился на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата уже на месте", - пишут в СМИ.
"У колхозника большие проблемы с коленом (с левым вроде). Странно, но спротезировать сустав для узурпатора - плёвое дело! Возможно, «дело белорусских травматологов» возникло не на ровном месте",
" чайком наверное путин уже угоснил", - комментируют в сети.
Источник: Хартия-97%.
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