Белорусский диктатор Александр Лукашенко на сегодняшнем параде в честь 9 мая в Москве имел болезненный вид.

Так, накануне 9 мая Лукашенко решил наградить «передовиков труда», но во время своей речи диктатор с трудом говорил, голос был хриплым.

9 мая Путин вызвал явно нездорового Лукашенко на парад в Москву.

В сети сразу заметили, что белорусский диктатор довольно странно выглядит, в частности, Лукашенко едва тянулся в хвосте приглашенных на парад, на видео видно, как он прихрамывает.

Кроме того, на параде заметили, что на трибунах Лукашенко сидел с перебинтованной рукой, вполне вероятно, что там остался катетер после капельниц.

Крайне подозрительной стала просьба Лукашенко - диктатор попросил Путина, чтобы к Могиле Неизвестного Солдата, куда шли все гости, его отвезли на машине.

Вероятно, белорусскому диктатору было сложно пройти пару сотен метров пешком.

"Лукашенко не присоединился к Путину и другим лидерам СНГ, которые шли пешком в Александровский сад после Парада Победы. Он появился на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата уже на месте", - пишут в СМИ.

"У колхозника большие проблемы с коленом (с левым вроде). Странно, но спротезировать сустав для узурпатора - плёвое дело! Возможно, «дело белорусских травматологов» возникло не на ровном месте",

" чайком наверное путин уже угоснил", - комментируют в сети.

Источник: Хартия-97%.

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