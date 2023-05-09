В некоторых областях Украины объявили о пожарной опасности.

Спасатели просят не провоцировать пожары на открытых территориях.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, 10-12 мая в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Крайне важно в это время соблюдать правила пожарной безопасности! Ведь даже маленький костер может перерасти в масштабный пожар", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС.

Также спасатели предупреждают, чтобы не спровоцировать масштабный пожар не нужно разжигать костры и не разводить огонь в лесу, потому что в сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнуло пламя.

Не нужно ни в коем случае разжигать костер на торфяниках, вблизи копны сена, скирд соломы.

Также пожарную опасность представляют и старые пни и сухие ветки, следует следить за детьми, что они не подожгли кустарники.

К слову, в Киеве вспыхнул сильный пожар.

Местные и полиции сообщали, что в Киеве загорелся пенопласт на стройплощадке на площади примерно 100 квадратных метров.

"Предварительно горит пенопласт, кабель. Информация о пострадавших пока не поступала", - сообщили в полиции Киева.

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