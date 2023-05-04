Так, в селе Розвадов, где образовались гейзеры и пропасти, жители села требуют устранить последствия катастрофы.
Сообщается, что часть села остается без газа и не может брать воду из колодцев.
Сейчас никаких компенсаций пострадавшие жители не получили.
«Ями наскоро позасыпали щебнем, комиссия сельского совета описала ущерб жителей. Подмытый фундамент дома укрепили металлическими сваями и засыпали щебнем. Но люди в этом доме не живут, отселены еще сегодня», – говорит местный житель Роман.
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Секретарь сельского совета, которая является и участницей комиссии сельсовета, описывает нанесенный ущерб. Также в сельском совете сообщают, что работы по ликвидации последствий утечки газа продолжаются, но есть места, где газ до сих пор проходит из-под земли.
Кроме того, местные говорят, что часть домов в деревне до сих пор без газа. Воду из колодцев не рекомендуют употреблять, известно, что был организован подвоз питьевой воды.
Глава общества рассказал, что люди боятся и переживают, чтобы больше не бурили и чтобы местным объясняли, что происходит.
Известно, что бюджетная и земельные комиссии, которые заседали перед сессией сельсовета, должно состояться 11 мая, однако вопрос о возмещении нанесенного ущерба не рассматривался.
Источник: Захід net.
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