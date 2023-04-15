Украинцам рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.

Тариф на электроэнергию может вырасти на 30-40%, поэтому каждый кВт*час будет стоить 2,3-2,5 грн.

Об этом сообщает "ua-energy".

"Тарифы на электроэнергию не возрастут в четыре раза, то есть к расчетной стоимости электроэнергии, Предполагаю, что они повысятся примерно на 30-40% – до 2,3-2,5 грн за кВт*час", – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский добавил, что в Минэнерго, НКРЭКУ и Минсоцполитики уже работают несколько групп для того, чтобы разработать разные варианты пересмотра тарифа.

Одна группа предусматривает модификацию действующей системы субсидий, другая группа предлагает разные тарифы в зависимости от объемов потребления.

"В правительстве должны рассмотреть широкий спектр: от разового приведения цен до рыночно оговоренного уровня (шоковая терапия). Однако в случае такой "терапии" должна быть соответствующая защита уязвимых категорий потребителей путем адресного субсидирования. Также возможно многоэтапное повышение тарифов в течение определенного длительного периода (например, двух и более лет)", – заявил эксперт Богдан Серебренников.

Также, по словам эксперта, могут быть варианты так называемого разделения ставок тарифа. Например, в зависимости от объема потребления - вместо нынешнего одного, можно попытаться применить два порога потребления и три ставки тарифа.

Эксперты считают, что правительство отдаст предпочтение самому "мягкому" варианту поднятия тарифа , а возможно отложит реформу до того момента, когда откладывать повышение нельзя будет.

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