Из-за финансовых проблем и других сложностей есть вероятность, что тарифы на газ могут вырасти.

Война повлияла на экономику Украины, а также ударила по энергетическому сектору. Возникли некоторые проблемы и в газовой сфере. Потому существует огромная вероятность того, что тарифы на газ вырастут в цене во время следующего отопительного сезона.

Эксперт Олег Попенко в интервью для "24 Канала" объяснил, будут ли повышать в мае тариф на газ для населения.

Он рассказал, что пока очень трудно сказать когда и насколько вырастет цена на газ, но это точно случится из-за экономической ситуации в стране. При этом эксперт добавил, что цены на газ в ЕС и на бирже в Лондоне наоборот упали на 400 долларов. Впрочем, Олег Попенко предполагает, что при нынешних условиях оно может состояться в среднем до 11 – 12 гривен.

Эксперт отмечает, что сейчас рассматривают поэтапное поднятие цен. То есть сначала подорожание будет в среднем до 11 – 12 гривен. После чего наступит второй этап увеличения цены и стоимость возрастет до 16 гривен.

С начала войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения отдельными видами коммунальных услуг. Поэтому с 1 мая 2023 года стоимость газа для населения не изменится. Но подорожание в любом случае будет, правда не в следующем месяце.

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