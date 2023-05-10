В Варшаве произошла массовая драка с участием граждан Украины и Польши.

Как сообщили местные полицейские, поступила информация о конфликте между двумя группами людей.

Сообщается, что участники драки были в нетрезвом состоянии.

"Мы задержали пятерых человек", - сообщила представительница местной полиции Йоанна Венгжиняк.

По ее словам, подробности произошедшего обнародуют позже, после их выяснения. Также в полиции не делают акцент на национальности участников драки.

Однако, местные журналисты сообщают, что драка возникла между двумя группами отдыхающих на пляже, а именно между поляками и украинцами.

"Между группой поляков и украинцев произошла драка. Один человек получил два ножевых ранения, в полицию попали пять человек. Пострадавшего с двумя колото-резаными ранениями и еще двух человек с незначительными травмами лица и тела доставили в больницу", – сообщают польские СМИ.

"А почему бы мужиков с украинским паспортом не депортировать в Украину? Всех",

"Этих активистов мужского пола вернуть в Украину и на передовую. Что за пляжи, празднование когда в их стране война",

"Я считаю, что давно пора уже депортировать таких украинцев домой. Прятаются там за границей, и не только в Польше. Что они там делают? Жируют, вот вам и результат, понапивались... Считаю, что всех мужчин, пригодных для службы, и работы, нужно проверять и депортация" , – пишут в комментариях украинцы.

Источник: Warszawa.

Напомним, трагедия произошла с украинской семьей в Польше: мать спасти не удалось, ребенок в больнице.

Кроме того, Украине передали новые самолеты, но радоваться преждевременно: "Даже до половины недотягивают...".

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