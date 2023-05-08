Минимальный размер польской выплаты будет составлять 1544 злотых, то есть примерно 14 тысяч гривен.
Однако, для того, чтобы получать польские выплаты украинцам необходимо проживать и работать в этой стране, а мужчины должны иметь не менее 20 лет стажа, а женщины 15 лет.
В Польше выплачивать пенсию украинцам будут пропорционально продолжительности страхового стажа в Польше, а украинский эквивалент, который начисляется пенсионным фондом Украины, за время, отработанное в Украине.
Польская пенсия по возрасту может быть назначена за стаж, который был приобретён в Польше.
Соответственно, чем меньше стаж в Польше, тем меньше пенсия. Если украинец проработал в этой стране месяц - выплата будет копеечной.
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Однако в Польше украинец может получить надбавку к минимальной пенсии, для этого нужно иметь право на пенсию для иностранцев, а именно возраст, уплата взносов в Польше, а также стаж: 20 лет для женщин и 25 для мужчин.
Чтобы получить надбавку также нужно постоянно жить в Польше и иметь право на законное пребывание получив документ путем реестра в Пограничной службе.
Источник: yavp.pl.
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