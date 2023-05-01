Перерасчет пенсий для украинцев проведут задним числом сразу за три месяца.
Во время эфира телемарафона директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко сообщила, кто получит доплаты летом, передает "24 канал".
Так, рассчитывать на надбавки могут пенсионеры, работающие и имеющие стаж не менее 35 лет. Их зарплата должна составлять не менее 7 тысяч гривен, в таком случае их доплата будет 1 200 гривен.
Доплаты летом получат пенсионеры, которые продолжают работать и на 1 марта получили право на перерасчет имея 24 месяца стажа.
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На доплаты могут рассчитывать пенсионеры, если у них два года не было назначения пенсии или предварительного перерасчета.
К слову, в Украине готовятся увеличить тарифы на электроэнергию.
Один из вариантов, по его словам - это установление тарифов на уровне от 2 гривен 40–80 копеек за киловатт-час при сохранении тарифа 1,44 грн/кВт-час, для месячного потребления до 250 кВт-час, заявил глава Нацкомиссии, Константин Ущаповский.
Повышать тарифы для населения до рыночного уровня не будут, сейчас он составляет примерно 6,2 грн/кВт-час.
Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.
Как Politeka сообщала, кому из украинцев могут отменить выплаты, подробности постановления.
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