Пенсионеры, не получившие доплаты в апреле, получат их в июне.

Перерасчет пенсий для украинцев проведут задним числом сразу за три месяца.

Во время эфира телемарафона директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко сообщила, кто получит доплаты летом, передает "24 канал".

Так, рассчитывать на надбавки могут пенсионеры, работающие и имеющие стаж не менее 35 лет. Их зарплата должна составлять не менее 7 тысяч гривен, в таком случае их доплата будет 1 200 гривен.

Доплаты летом получат пенсионеры, которые продолжают работать и на 1 марта получили право на перерасчет имея 24 месяца стажа.

На доплаты могут рассчитывать пенсионеры, если у них два года не было назначения пенсии или предварительного перерасчета.

К слову, в Украине готовятся увеличить тарифы на электроэнергию.

Один из вариантов, по его словам - это установление тарифов на уровне от 2 гривен 40–80 копеек за киловатт-час при сохранении тарифа 1,44 грн/кВт-час, для месячного потребления до 250 кВт-час, заявил глава Нацкомиссии, Константин Ущаповский.

Повышать тарифы для населения до рыночного уровня не будут, сейчас он составляет примерно 6,2 грн/кВт-час.

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

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