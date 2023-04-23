Законодательством предусмотрены доплаты за государственные награды

Как сообщает «На пенсии» украинцам, у которых есть заслуги в сфере государственной, общественной или хозяйственной деятельности, достижения в сфере науки, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и прочее - устанавливаются пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Однако право на пенсию за особые заслуги дают те награды, которые упоминаются в законе «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» № 1767-III от 1 июня 2000 года, с изменениями от 1.01.2023 год.

Таким образом, согласно пункту 6 статьи 1, данная пенсия будет назначена «лицам, отмеченным почетным званием Украины, бывшим СССР и УССР «заслуженным», государственными премиями Украины, бывшим СССР и УССР.

Или награжденным одним из орденов Украины или бывшего Союза ССР, Грамотой или Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Выходит, что право на пенсию за особые заслуги имеют лица, награжденные Грамотой или Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

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