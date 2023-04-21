Речь идет о проекте постановления "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и РФ о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России, работающих за пределами границ своих стран".
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Договор вступил в силу в 1993 году. Среди прочего, считался также страховой стаж людей, приобретенный на территории другой страны.
Прекращение действия этого соглашения может быть в связи с полномасштабной войной, развязанной рф в 2022 году. Война между нашими странами полностью нарушает принципы и нормы международного права и нивелирует соглашение между рф и Украиной.
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На данный момент неизвестно, как постановление КМУ повлияет на украинцев, которые до войны работали в РФ и таким образом накопили стаж, необходимый для пенсии.
Ранее в ПФУ отчитались, что на 1 апреля 2023 года в Украине 10,7 млн украинцев получают пенсионные выплаты. При этом средний размер выплат составляет 5 238, 25 гривен.
77,8% пенсионеров получают выплаты через учреждения банков, а именно – 22,2% через "Укрпочту", 54,4% – через Приватбанк, 35,6% через Ощадбанк.
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