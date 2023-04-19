В ПФУ отчитались о численности получателей пенсий через банки и не только.

Информация о численности получателей пенсий через банки и выплатные объекты почтовой связи, по состоянию на 1 апреля 2023 года появилась в Фейсбуке.

Как сообщает Пенсионный Фонд Украины, на 1 апреля 2023 года в Украине 10,7 млн ​​украинцев получают пенсионные выплаты. При этом средний размер выплат составляет 5 238, 25 гривен.

77,8% пенсионеров получают выплаты через учреждения банков, а именно – 22,2% через "Укрпочту", 54,4% – через Приватбанк, 35,6% через Ощадбанк.

Однако украинцы в комментариях жалуются на скудные надбавки:

"У меня 42 года стажа, добавили 100 грн и при начислении пенсии + 100 грн за 12 лет, а сколько я заплатила пенсионных за 12 лет никого не интересует",

"Вы добавили пенсию на 100грв. Людям, которые ушли на пенсию по 20-22 годам, мотивируя заработной платой (хорошей) в среднем по Украине. в каких отраслях и в каких регионах, да еще среднюю...",

"Сообщите, пожалуйста, когда начнут принимать заявления на получение пенсионных удостоверений в бумажном виде от переселенцев с 2014 года", – пишут в комментариях украинцы.

Напомним, ранее сообщалось о денежной помощи от ООН: что изменилось с 18 апреля.

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