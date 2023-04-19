Отримувати пенсію деякі українці відтепер зможуть міжнародними переказами, пише Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції.
Мова йде про пенсію для українців, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами.
Згідно з повідомленням, передбачено можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, міжнародними переказами через Укрпошту.
«Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі», - йдеться у повідомленні.
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Мова йде про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.
Отже, відтепер пенсійні виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування).
Українські пенсіонери за кордоном зможуть відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.
Підкреслимо, що у Польщі нараховується близько 2,3 млн українців. Переважна більшість — це люди працездатного віку, однак серед них є й пенсіонери. Українці, які живуть у Польщі та мають у цій країні офіційний трудовий стаж, можуть отримувати польську пенсію.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про грошову допомогу від ООН: що змінилось з 18 квітня.
Також Politeka.net писала, хто з українців може залишитись без пенсії.
Крім того, нагадаємо, що повідомлялось, як українцям оформити польську пенсію.