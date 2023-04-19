Получать пенсию некоторые украинцы смогут международными переводами, пишет Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграции.

Речь идет о пенсии для украинцев, нашедших убежище за границей, смогут получать пенсию международными переводами.

Согласно сообщению, предусмотрена возможность выплаты пенсий украинцам, временно проживающим за границей, международными переводами через Укрпочту.

«Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше», - говорится в сообщении.

Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

Следовательно, теперь пенсионные выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в АО «Укрпочта» осуществлять перевод средств в страну пребывания).

Украинские пенсионеры за границей смогут возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

Подчеркнем, что в Польше насчитывается около 2,3 млн. украинцев. Подавляющее большинство – это люди трудоспособного возраста, однако среди них есть и пенсионеры.

Украинцы, живущие в Польше и имеющие в этой стране официальный трудовой стаж, могут получать польскую пенсию.

Напомним, ранее сообщалось о денежной помощи от ООН: что изменилось с 18 апреля.

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