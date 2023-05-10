Больше половины населения Украины, а именно 66% считают, что Украинская православная церковь Московского патриархата причастна к вторжению РФ в Украину.

Благодаря данным опроса Центра Разумкова и Фонда Демократические инициативы стало известно, что по состоянию на март 2023 более 50% украинцев в каждой области деятельность Московского патриархата считают фактором, который стал поспособствовал вторжению российской армии на территорию Украины.

В то же время, меньше 18% украинцев не согласны с таким мнением.

Кроме того, данный опрос показал, что отношение к Майдану в Украине связано и с объяснением деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Большинство украинцев поддерживают тезис связанный с Революцией Достоинства - абсолютное большинство, а именно 76% жителей Украины согласны с тем, что деятельность Украинская православная церковь Московского патриархата дала толчок для вторжения России в Украину.

Сообщается, что в числе тех, кто не поддерживает Майдан, примерно половина нейтрально относятся к деятельности УПЦ Московского патриархата.

Источник: данные опроса Центра Разумкова и Фонда Демократические инициативы.

Добавим, что украинцы предлагают лишить гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия: "Как стало известно...".

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