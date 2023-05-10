О пожертвованиях в храме рассказал пресс-секретарь Волынской епархии ВЦУ Виталий Собко.
По его словам, поддержка храмов и церкви должна быть обязательной.
"Поддержка храма, поддержка церкви – это не только порыв души. Это действительно обязанность. Это то, что нужно делать, как, например, выполнение домашних семейных обязанностей… Мы подтверждаем это на страницах Библии", - говорит священнослужитель.
Виталий Собко говорит, что есть люди, считающие, что церковь должна отказываться от денег, что там никакой материальной или финансовой деятельности не должно быть и все должно быть абсолютно добровольно.
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"Да, в идеале хотелось бы, чтобы мы совершенно никаких земных забот не испытывали. В Царстве Небесном так и будет. Но земная церковь только движется к тому, чтобы быть небесной. Пока церковь земная, то есть и заботы земные. Эти земные заботы и призрение было и во времена Иисуса Христа. На этом не акцентировалось, но подтверждение в Евангелии мы находим", - сообщил священник.
Он добавил, что пожертвование на храм должно быть добровольным.
«Если говорить о построении храма Божьего, то это большие средства. Ведь это особое сооружение, посвященное Богу, для совместных собраний, для совершения богослужений, как видимый символ Царства Божьего, Божьего присутствия и величия, это особое здание, по-особому украшенное, куда аккумулируются все человеческие способности, таланты, все дары, которые человек может принести Богу, выражая свою любовь», – добавил пресс-секретарь Волынской епархии ПЦУ.
Источник: 12 канал.
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