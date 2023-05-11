Львовская блогерша отреагировала на скандал с молодыми парнями, которые в машине слушали песни Лепса.

Так, блогерша Кристина опубликовала в Instagram фото с фигурантами скандала во Львове и написала, что и дальше будет слушать российскую музыку.

Кроме того, она добавила, что люди, которые сделали бы ей замечание относительно музыки - "пожалели бы, что на свет родились".

Потом блогерша заговорила об украинских исполнителях.

Она обозвала их песни "безвкусицей" и "бесталанной рвотой".

"Не за***вывайте людей! Я же терплю этот п**дец в такси, в заведениях, на улице и так далее (говорит об украиноязычной музыке - прим. ред.). Вы, р*гулята, потерпите. Также не рекомендую мне что-то на это отвечать, потому что не стерпите", - написала девушка.

На музыке скандал не закончился - позже в сети появилась переписка Кристины, где девушка назвала ВСУ "дном".

Блогерша подчеркнула, что за свои слова извиняться не станет, однако, позже удалила все фото, опубликовав видео где попыталась оправдаться за свои слова.

"Таким блогаркам не место в Украине. Простое правило "Украинский паспорт сдать и в руки чемодан и к лепсу в Россию",

"Львів’яни недозволяйте паплюжити Львів",

"Росія спалює наші міста,села, гв**тує жінок і дітей, краде дітей, розкрадає Україну, воїни захисники в таких муках в полоні, воїни хлопці і дівчата захищають наших сімей, державу так тяжко воюють і віддають своє життя за отцю с**у яка дуже хоче слухати музику агресора підтримує цих нед**осків, в країні військовий стан, за законом військового стану притягнути до відповідальності по всій строгості, а ще краще відправити на завжди в росію без права відвідувань зарубіжні країни хай там кайфує", - пишут украинцы в комментариях.

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