Выплачивать соцпомощь будут не всем, выплаты могут забрать по ряду причин.

В конце апреля правительство приняло постановление №340, расширившее перечень оснований, при наличии которых определенные виды социальных выплат больше не будут назначаться. Речь идет о предоставлении государственной помощи: одиноким матерям и малообеспеченным семьям.

Эти категории украинцев не смогут претендовать на выплаты в нескольких случаях. Об этом более детально рассказали на канале "Народна думка".

В частности, если одинокие матери или члены малообеспеченных семей сделали покупку на сумму от 50 тысяч гривен, то социальные выплаты прекращаются. Но есть исключение, если эти деньги потратили на лечение, тогда социальные выплаты сохраняются.

К тому же социальные выплаты не заберут, если вы купили новое жилье, после шести месяцев с момента продажи старого. То есть купили новое, продав свое старое.

При этом если вы продали старую машину, а купили новый автомобиль, то социальные выплаты у вас заберут. Ведь это покупка без которой можно обойтись.

Также могут лишиться денежной помощи семьи, которые имеют на 1 число на депозитном счете в банке средства, превышающие 100 тысяч гривен. При этом деньги могут лежать у одного из членов семьи, но этого достаточно, чтобы выплаты больше перестали приходить.

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