В Брянской области, кроме двух вертолетов, сегодня также рухнул самолет Су-34.

План «Перехват» введен в Брянской области.

В регионе разыскивают "диверсантов", которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и самолета Су-34.

В РФ сообщают, что вертолет и самолет могли быть сбиты с территории России.

По данным российского телеграм-канал "112", в Брянской области могли упасть сразу два вертолета — один в Клинцах, второй в Стародубе.

Экстренные службы направляются на место крушение второго вертолета.

Находившиеся на борту упавшего вертолета в Брянской люди погибли, их число устанавливается.

"Су-34 упал недалеко от украинской границы, судьба находившихся на борту устанавливается", - утверждают в прокремлевском издании ТАСС.

Прокремлевский телеграм-канал «Рыбарь» подтверждает, что в Брянской области сегодня, 13 мая, были сбиты два вертолета Ми-8 и один истребитель Су-34.

Ранее сообщалось, что очевидцы в Брянских Клинцах сообщают, что вертолет сначала летел над домами, а затем раздался взрыв.

"Перед падением вертолета послышался взрыв" — сообщали жители города Клинцы и делились видео в местных пабликах.

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Напомним, что сегодня оккупанты нанесли массированный удар по мирным украинцам: 15 прилетов по центру города.

Кроме того, ночью 13 мая враг атаковал Хмельницкую область и нанес удар по критической инфраструктуре.

Также Виталий Ким сообщил украинцам печальные новости: подробности и кадры с места новой атаки.