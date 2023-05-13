План «Перехват» введен в Брянской области.
В регионе разыскивают "диверсантов", которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и самолета Су-34.
В РФ сообщают, что вертолет и самолет могли быть сбиты с территории России.
По данным российского телеграм-канал "112", в Брянской области могли упасть сразу два вертолета — один в Клинцах, второй в Стародубе.
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Экстренные службы направляются на место крушение второго вертолета.
Находившиеся на борту упавшего вертолета в Брянской люди погибли, их число устанавливается.
"Су-34 упал недалеко от украинской границы, судьба находившихся на борту устанавливается", - утверждают в прокремлевском издании ТАСС.
Прокремлевский телеграм-канал «Рыбарь» подтверждает, что в Брянской области сегодня, 13 мая, были сбиты два вертолета Ми-8 и один истребитель Су-34.
Ранее сообщалось, что очевидцы в Брянских Клинцах сообщают, что вертолет сначала летел над домами, а затем раздался взрыв.
"Перед падением вертолета послышался взрыв" — сообщали жители города Клинцы и делились видео в местных пабликах.
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Напомним, что сегодня оккупанты нанесли массированный удар по мирным украинцам: 15 прилетов по центру города.
Кроме того, ночью 13 мая враг атаковал Хмельницкую область и нанес удар по критической инфраструктуре.
Также Виталий Ким сообщил украинцам печальные новости: подробности и кадры с места новой атаки.