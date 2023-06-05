Так, в Сети появилось предупреждение, что с 5 июня Нацбанк будет якобы собирать данные обо всех платежах физических лиц.

Отмечалось, что якобы по понедельникам в 16.00 банки должны прислать в Нацбанк информацию о безналичных платежах своих клиентов в Интернете за предыдущую неделю. Отмечалось, что такие данные должны быть представлены с указанием имени клиента или названия предприятия, который осуществлял соответствующие платежи.

На появление этой информации срочно отреагировали в Нацбанке.

«Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности. В письме НБУ (№ 25-0005/38228), которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах. Запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц», - заверили в Нацбанке.

В НБУ также сообщили, что Национальный банк с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно по субъектам хозяйственной деятельности, предоставлятелям платежных услуг – юридическим лицам, пользующимся услугами банков из электронной коммерции.

«Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах», - сообщили в НБУ, подчеркнув, что именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовало пророссийское и подсанкционное издание с провокационно недостоверной его интерпретацией.

Также в НБУ заверили, что указанная информация используется исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.

Национальный банк продолжает осуществление проверок ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.

Последние новости Украины:

В НБУ предупредили украинцев об опасной валюте

Нардеп сообщил хорошие новости относительно курса валют.

Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк объяснил украинцам, кому из них насчитают новую выплату в размере более 14 тысяч гривен.